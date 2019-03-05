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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtımı 53 Bin Sosyal Konutun Teslimi' töreni - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtımı 53 Bin Sosyal Konutun Teslimi' töreni - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtımı 53 Bin Sosyal Konutun Teslimi" töreni - İSTANBUL - Alandan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanında düzenlenen TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreninde vatandaşlara hitap etti.

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