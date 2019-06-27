Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' 40 yıllık siyasi hayatımda elde ettiğim tüm başarıların gerisinde mutlaka kadınların gayreti, emeği, fedakarlığı bulunuyor' - OSAKA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 40 yıllık siyasi hayatımda elde ettiğim tüm başarıların gerisinde mutlaka kadınların gayreti, emeği, fedakarlığı bulunuyor" - OSAKA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıOSAKA (AA) - G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya 'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende bir konuşma gerçekleştirdi.
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