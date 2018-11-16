Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 yıl önce Taksim Camii'nin yerini böyle göstermişti Haberi

-Drone camii görüntüleri



( İSTANBUL )- Erdoğan görüntüde; "İnşallah burasının temelini atmak bize nasip olur" diyor İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,24 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığını açıkladığı sırada gazetecilerle sohbet ederken, Taksim'e yapmayı planladığı yeri gösterdikten sonra, “İnşallah burasının temelini atmak bize nasip olur" dediği görüntüler ortaya çıktı. İstanbul’a olan sevdasını her fırsatta anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 yıl önce 19 Ocak 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığını açıkladığı basın toplantısı sonrası gazetecilerle sohbet etmiş ve Taksim'e cami yapmayı planladığı yeri göstermişti. O günlere ait görüntüler ortaya çıktı. Yalçın Özer'in arşivinden çıkan görüntülerde , Erdoğan, Taksim'e yapmayı planladığı caminin yerini gazetecilere gösterdikten sonra, “İnşallah burasının temelini atmak bize nasip olur" diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o gün bir belediye başkanı adayı yaptığı dua 24 yıl sonra kabul olurken, Taksim Camii inşaatı bitme noktasını geldi. (EY

