Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 yıl önce Taksim Camii'nin yerini böyle göstermişti Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 yıl önce Taksim Camii'nin yerini böyle göstermişti Haberi

Camiyi gösterdiği anlar

Belediye Başkanı Basın Toplantısı Toplantı Camii Allah 

-Drone camii görüntüleri

( İSTANBUL )- Erdoğan görüntüde; "İnşallah burasının temelini atmak bize nasip olur" diyor İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,24 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığını açıkladığı sırada gazetecilerle sohbet ederken, Taksim'e yapmayı planladığı yeri gösterdikten sonra, “İnşallah burasının temelini atmak bize nasip olur" dediği görüntüler ortaya çıktı. İstanbul’a olan sevdasını her fırsatta anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 yıl önce 19 Ocak 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığını açıkladığı basın toplantısı sonrası gazetecilerle sohbet etmiş ve Taksim'e cami yapmayı planladığı yeri göstermişti. O günlere ait görüntüler ortaya çıktı. Yalçın Özer'in arşivinden çıkan görüntülerde , Erdoğan, Taksim'e yapmayı planladığı caminin yerini gazetecilere gösterdikten sonra, “İnşallah burasının temelini atmak bize nasip olur" diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o gün bir belediye başkanı adayı yaptığı dua 24 yıl sonra kabul olurken, Taksim Camii inşaatı bitme noktasını geldi. (EY
İlgili Foto Galeriler
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı