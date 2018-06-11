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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '24 Haziran'da sandıkları sizlere emanet ediyorum'' - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '24 Haziran'da sandıkları sizlere emanet ediyorum'' - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran'da sandıkları sizlere emanet ediyorum'' - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Programın düzenlendiği alandan görüntü - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim edilmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesiCumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi milletimizin önünde yeni bir tercih var. 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmekle kalmayacak, aynı zamanda gelecek yarım asrımızın, bir asrımızın istikametini de belirleyecektir."

Cumhurbaşkanı İran Seçimleri 

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