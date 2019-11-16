Cumhurbaşkanı Erdoğan: '17 yılda emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda artırdık' - İSTANBUL Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 yılda emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda artırdık" - İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 yılda emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda artırdık. Prim ödemesine ve yılına bakmaksızın hiçbir emekli maaşının bin liranın altında kalmamasını sağladık."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık vatandaşlarımız istedikleri hastaneden sağlık hizmeti alabilmekte, istedikleri eczaneden ilaçlarını temin edebilmektedir."
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