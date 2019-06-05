Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehidi Erol Olçok’un mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehidi Erol Olçok’un mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyunun mezarlıktan çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Şehit Darbe Girişimi 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan Erol Olçok’un mezarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin reklam danışmanı olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte şehit edilen Erol Olçok’un mezarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olçok’un mezarı başında dualar etti. Duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarlıktan ayrıldı.
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı