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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu terör örgütünün (FETÖ) maskesini tüm dünyada indireceğiz' - NEW YORK

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu terör örgütünün (FETÖ) maskesini tüm dünyada indireceğiz' - NEW YORK

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu terör örgütünün (FETÖ) maskesini tüm dünyada indireceğiz" - NEW YORK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de - Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk - Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.

Şehit Terör Örgütü 

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