Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdaoğan’dan, İl Başkanı Dağdelen’e tebrik telefonu Video

Cumhurbaşkanı Erdaoğan’dan, İl Başkanı Dağdelen’e tebrik telefonu Video

İl Başkanı Dağdelen Cumhurbaşkanı ile telefonda görüşürken

Sadaka Seçim Süreci Belediye Başkanlığı Muhabbet Alabalık 

-AK Parti İlçe binası önündeki kalabalık
-İl Başkanı Nuh Dağdelen, röportaj
-İlçe sakinlerinden Demirel Yılmazer, röportaj
-İlçe sakinlerinden Osman Kulaksız, röportaj
-AK Parti İlçe binası önünde oturan kadınlar
-AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nebahat Erkök, röportaj
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE -ÖZEL)- Başkan Dağdelen: "Başarımızın mimarı Cumhurbaşkanı’mız Sayın; Recep Tayyip Erdoğan'dır" KIRIKKALE

- Kırıkkale’nin Keskin İlçesinde AK Parti’nin adayı Dede Yıldırım'ın belediye başkanlığı seçimini almasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen’i telefondan arayarak tebrik etti. Keskin halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgisi, muhabbeti ve sadakati çok üst seviyede olduğunu belirten Dağdelen, “Keskinli hemşehrilerimiz bizi bağrına bastılar sağ olsunlar. Bizi sahiplendiler. Buradan çok teşekkür ediyorum onlara. Ama bu başarımızın mimarı Cumhurbaşkanı’mız Sayın; Recep Tayyip Erdoğan'dır. Keskin halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisi, muhabbeti ve sadakati çok üst seviyede. O muhabbetin neticesinde de burada tabi seçimi rahat kazandık. Bunu ifade etmek istiyorum.” dedi.
İstanbul seçimlerinin de öneminden bahseden Dağdelen, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Seçim çalışması içerisinde neredeyse her evin içerisinde olduk. Her esnaf kardeşimizle görüştük. Her aileyle görüştük. Mübarek Ramazan’da buna vesile oldu. Bu süreç içerisinde birinci gündem maddesi Keskin seçiminden daha ziyade İstanbul seçimiydi. Bu seçim içerisinde de tabi Keskinli hemşehrilerimizin de olup, İstanbul’da yaşayan Keskinli hemşehrilerimiz var. Buradaki kardeşlerimiz, ablalarımız, ağabeylerimiz, büyüklerimiz hepsi İstanbul’daki yakınlarına niçin AK Parti’ye oy vermeleri gerektiğini anlatıyorlar.” “İstanbul’da da başarı elde edeceğiz” “Sağ olsunlar hem bugün burada fiilen kendileri oy vererek örnek oldular. 23 Haziran’da da İstanbul’da da aynı şekilde çalışmayla, bu organizasyonla hemşehrilerimizin bu muhabbetli, bu sevgili samimi davranışlarıyla büyük bir başarı elde edeceğiz. Tabi Keskin seçimi de İstanbul bir işaret oldu. Bir güzellik oldu.” “2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacağız” Dağdelen, “İnanıyorum ki biz şehir olarak, ülke olarak, millet olarak İstanbul seçimlerinde de çok başarılı olacağız. Allah’ın izniyle İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacağız. Bununla alakalı hiçbir endişemiz, hiçbir şüphemiz yok” diye konuştu.
İlçe sakinlerinden Demirel Yılmazer, “Sayın il başkanımızın cesaretiyle, mücadelesiyle bu seçimi Keskinli olaraktan kazandık. Kendisinden Allah razı olsun diyoruz” dedi.
Osman Kulaksız ise, “Allah nasip ederse Nuh başkanımla, Dede başkanımla İstanbul’a da gideceğiz aynı ekiple İstanbul’u da alacağız” şeklide konuştu.
Keskin’de seçim sürecinde Keskin’li kadınların birbirine kenetlenerek var gücüyle çalıştıklarını ifade eden AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nebahat Erkök, “Nihayetinde de başarıyı yakaladı. Bunu neden önemsedik? Şunun için; bir kere AK Parti belediyeciliği, AK Parti gönül belediyeciliğinin devamında Keskin’e daha güzel yatırımların geleceğine inandılar. Bizimle beraber gayret ettiler” dedi.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Milli İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'ın önünde seçimi kazandı. MHP adayı ise 679 oy aldı. AK Parti Keskin İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalık sahura saatine kadar bekledi. Şehit haberlerinden dolayı kutlamalar da iptal edildi.
İlgili Foto Galeriler
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı