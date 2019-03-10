Cumhurbaşkanı çocuklara oyuncak annelere bez çanta dağıttı

-Helikopterin havada takip etmesi

-Erdoğan'ın telefonda konuşması

-Vatandaşların akın etmesi

-Vatandaşlara oyuncak ve çay vermesi

-Genel ve detay görüntü



( ADANA )- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da otobüsten çocuklara oyuncak, kadınlara çay ve bez çanta dağıttı ADANA



- Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için geldiği Adana'da otobüsten çocuklara oyuncak, kadınlara çay ve bez çanta dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimler öncesi Uğur Mumcu Meydanı'nda miting yapmak üzere bugün saat 12.30 sıralarında İstanbul'dan Adana'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanı D kapısından otobüs ile çıkış yaparken bir helikopter de ona havadan korumalık yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre otobüste telefonla konuştu.

Daha sonra ise yol kenarında kendisini bekleyen kalabalığı selamladı. Erdoğan, daha sonra çocuklara oyuncak kadınlara ise bez çanta ve çay dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek isteyen onlarca vatandaş kaldırımda birbiriyle yarıştı. Bazı vatandaşların öz çekim yaptığı göründü. Erdoğan daha sonra otobüsle miting alanına gitti.

