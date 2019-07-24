Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik Ahlat’ta

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik Ahlat’ta

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik ve beraberindekilerin 1071 Ahlat-Malazgirt Zaferi kutlama alanına gelişleri

İsaf Aston Bakanlık Allah 

-Kutlama alanının gezilmesi ve inceleme yapılması
-Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik’in konuşması
-Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik ve beraberindekilerin Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Ziyareti
-Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik ve beraberindekilerin Ahlat Emir Bayındır Kümbeti Ziyareti

( BİTLİS )- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik, 1071 Ahlat-Malazgirt Zaferi kutlama alanında devam eden çalışmaları inceledi BİTLİS

- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Çarho mevkiinde bulunan 1071 Ahlat-Malazgirt Zaferi kutlama alanında devam eden çalışmaları inceledi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik, Ak Parti Yalova Milletvekili ve Ak Parti Gençlik Kolları Genel Merkez Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile Okçular Vakfı Heyeti Muş’un Malazgirt ilçesindeki temaslarının ardından Bitlis'in Ahlat ilçesinde geldi. 1071 Ahlat-Malazgirt Zaferi kutlama alanının bulunduğu Çarho mevkiinde devam eden çalışmaları inceleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik ve beraberindeki heyet, Bitlis Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Tekin Erdemir, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Buğra Azapağası ve AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan tarafından karşılandı. “Cumhurbaşkanımızı bu yıl etkinliklerde şeref misafiri olarak ağırlamak istiyoruz” Beraberindekilerle beraber kutlama alanında devam eden çalışmaları inceleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Prof. Dr. Uğur Çevik; ?”Bugün buraya ilçe ve ilimizin protokolüyle beraber 23-25 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak kutlama etkinlikleri için denetime geldik. Sultan Alparslan otağı alanı geçen senede olduğu gibi bu yılda etkinliklere ev sahipliği yapacaktır. Gördüğümüz kadarıyla çok büyük eksikliklerin olmamasıyla beraber halen tamamlamamız gereken bir kaç önemli husus var. Onlarla ilgili istişarelerde bulunduk. Kısmet olursa Cumhurbaşkanımızın alana teşrifleri içinde ön hazırlık çalışmalarını değerlendirdik. İnşallah yetiştirebilirsek, Cumhurbaşkanımızı da bu yıl etkinliklerde şeref misafiri olarak ağırlamak istiyoruz. Umarım tüm çalışmalar son 1 ay içerisinde hızlıca yapılarak yetişir. Elimizden gelen tüm gayreti bakanlıklarımız, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla beraber yürüterek, en kısa sürede tamamlayıp etkinlik alanını hazır hale getireceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik, Ak Parti Yalova Milletvekili ve Ak Parti Gençlik Kolları Genel Merkez Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile beraberindekiler daha sonra Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret ettiler. Burada heyete Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban tarafından Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Ahlat önemi hakkında bilgiler aktarıldı. Daha sonra mezarlıktan yürüyerek Emir Bayındır Kümbeti’ne geçen heyet buradaki ziyaretlerinin ardından Ahlat Belediyesi tarafından verilen yemeğe geçildi. Yemek programı sonra Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban tarafından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik ile Ak Parti Yalova Milletvekili ve Ak Parti Gençlik Kolları Genel Merkez Başkanı Ahmet Büyükgümüş’e Ahlat çinisi ve Ahlat Bastonu hediye edilirken, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül tarafından Tutkara tekniği ile yapılan tablolar hediye edildi. Heyet Ahlat ziyaretlerinin ardından Van’a doğru hareket etti. (ÖO-ŞAK-Y)
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Suriyelilerin Bayram Yolculuğu BaşladıSuriyelilerin Bayram Yolculuğu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı