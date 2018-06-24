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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Adayı Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Adayı Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş oyunu kullandı

Vatandaşların okula girmesi

Engelli Vatandaş 

-Yaşlı vatandaşların oy kullanmaya gelişi
-Okul içerisi
-Oy kullanan vatandaşlar
-Seçmen kağıtları
-Oyunu kullanan vatandaş
-Başak Demirtaş’ın oyunu kullanması
-Başak Demirtaş’ın konuşması
-Engelli vatandaşın oy kullanmaya gidişi
-Polislerin engelli vatandaşa yardım edişi

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş oyunu kullandı. Demirtaş, oyunu kullandıktan sonra cezaevinde bulunan eşini ziyaret etmek için Edirne’ye gitti. Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, oyunu merkez Kayapınar ilçesi Kayapınar İlkokulunda kullandı. 2165 nolu sandığa oyunu atan Demirtaş, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Heyecanlıyım, çok güzel bir gün olacak. Buna yürekten inanıyorum. Tüm halkımız bir an önce gelip oyunu kullanmalı ki demokrasiye, barışa, eşitliğe, kardeşliğe ve özgürlüğe bir an önce ulaşabilelim. Bir oy çok şey değiştirir. Bunu unutmayalım. Umuyorum ki güzel günler çok yakında” dedi.
Demirtaş, daha sonra cezaevinde bulunan eşini ziyaret etmek için yola çıktı. (EK-MP-Y)
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