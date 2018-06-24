Cumhurbaşkanı adayı Akşener, oyunu Beylerbeyi'nde kullandı

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, oyunu Beylerbeyi'nde kullandı İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener oyunu Beylerbeyi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, "Çok farklı bir seçime gidiyoruz bugün. Hem partili Cumhurbaşkanı hem Milletvekilliği seçimi. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Demokrasilerde her şey tartışılır ama bir şey tartışılmaz. Hür iradenin ile seçmen tercihin sandık sonuçlarına yansımasına itiraz edemezsiniz. Burada en önemli kelime de hür iradedir. Bu seçimlerin hem hayırlı olmasını, hem de gerçekten seçmenin hür iradesini yansıtmasını diliyorum. Bu hür iradenin sandığa yansıması için biz elimizden geleni yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Allah hiçbirimizi utandırmasın" ifadelerini kullandı. Heyecanlı olduğunu vurgulayan Akşener, seçim sonuçlarını Ankara genel merkezden takip edeceğini söyledi.



(ÖFA

