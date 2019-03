Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan adayı Oktay Yılmaz’a büyük ilgi İzle

-başkan adayı Yılmaz'ın konuşması



( BURSA ) BURSA



- Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan adayı Oktay Yılmaz’ın seçim Koordinasyon merkezi açılışına Yıldırımlılar büyük ilgi gösterdi. Önceki dönem İçişleri Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekili Osman Mesten, Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ve MHP Yıldırım İlçe Başkanı Serkan Aydemir’in Yıldırımlılara seslendi. Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Oktay Yılmaz, geniş bir katılımla seçim ofisinin açılışında Yıldırımlılara seslendi. Yılmaz, “Gönül belediyeciliği hizmet geleneği ve Cumhur İttifakı ruhu yedi yüzyıldır imparatorluk kuran Bursamızın özü olan Yıldırım’da var oldu ve var olmaya devam edecek. Çünkü Yıldırımlılar, Balkan, Kafkas ve Anadolu insanımızın inşa ve ihya ettiği bir medeniyet ocağıdır ve hainlere, küresel güçlerin operasyonlara geçit vermeyen; her koşulda gönülden hizmet için dayanışma içinde olmayı bilmiştir. Bugün de ülkemize operasyon yapmak isteyen iç ve dış hainlerin oyununu bozacak birliği ve dirliği muhafaza etmekte ve Cumhur ittifakı şemsiyesi altında hizmet geleneğini sürdürmekte kararlıdır" dedi.

Yılmaz, otuz beş yıldır yaşadığı Yıldırım’ın mahalle mahalle, sokak sokak her türlü ihtiyacına, sorununa hakim olduğunu ve siyasi hayatı boyunca çözüme katkı sunduğunu hatırlattıktan sonra Yıldırım’ın acil ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesi noktasında kamuoyu ile paylaştığı hizmet anlayışı, proje örneklerine yönelik açıklamalarını sürdürdü. Yılmaz, "Gönül belediyeciliğinin merkezinde bina değil İnsan var! Dolayısıyla önceliğimiz çocuklar, gençler ve muhtaçlar. Yıldırım’da Kentsel gelişim önemli; zamanla ve tüm tarafların uyumuyla binaları dönüştürme planı sürecek, Ancak tüm projelerimizin merkezinde insanı mutlu ve huzurlu kılmak var. Çocuklarımızın 'Neşeli Yıldırım' özlemi, gençlerimizin 'Etkin Yıldırım' hayali ve muhtaç insanlarımızın 'Gönüllü Yıldırım' seferberliği bina dönüşümü gibi zamana yayılamaz; bekletilemez. Göreve gelir gelmez çocuklarımız için tüm mevcut parkları tematik çocuk parkına çevireceğiz; Çocuklarımız için dört mevsim oyun dünyalarını zenginleştirecek oyun evleri açacağız. Gençlerimize istihdam ve sosyal hayatlarını zenginleştirici kültür, sanat, eğitim, spor, teknoloji alanlarında kuracağımız atölyeler, etkinlik klasmanları ile ön açıcı projeler uygulayacağız. Muhtaç ve dezavantajlı tüm kesimlere yönelik sosyal yardım ve dayanışma noktasında gönül seferberliği başlatacağız. Kentsel Gelişim kapsamında fiziki yapıların iyileştirilmesi, dönüştürülmesi noktasında süreç ile sonuç arasındaki bütünlüğün, dengenin korunmasının tüm taraflarca planlanıp uygulanması gerekiyor. Bu nedenle hassas davranacağız ve iyi örnekleri sürdürürken; yetersiz kalmış olanların tekrarlanmamasına özen göstereceğiz. Cumhur İttifakı ruhunun en güçlü olduğu Yıldırım’ın 31 Mart gecesi bir kez daha genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan desteğinin rekor düzeyde oy desteği ile süreceğine olan inancım tamdır. Yönetişim ve şeffaf iletişim prensiplerine dayalı Belediyecilik hizmetlerini yaşatmakta kararlıyız ve bunu ifade eden 'Sensiz Olmaz Yıldırım!' seslenişimiz; 'Sensiz olmaz esnaf kardeşim, sensiz olmaz emekçi kardeşim, sensiz olmaz Hanife teyze, Sensiz olmaz Betül kızım!...' gönüldaşlığı sürdüreceğiz. Seçim ofisi açılışına gösterilen bu ilgi ve güçlü destek Cumhur İttifakı'ndan beklenen rekor oyun müjdesidir; her bir gönüle teşekkür ediyor ve sesleniyoruz: Sensiz Olmaz!" diye konuştu.