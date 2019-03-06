Cumhur İttifakı seçim manifestosunu açıkladı... Cumhuriyetin 100. yılında, 100 yeni proje

-detaylar

-Edremit Belediye Başkan Adayı Tuncay Kılıç ve

-belediye meclis üyesi adayları tanıtımı

-100 proje slayt tanıtımı

-yoğun kalabalık ile Cumhuriyet Meydanı’na yürünmesi



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Tuncay Kılıç ve belediye meclis üyesi adayları, seçim manifestosunu açıkladıktan sonra, yoğun kalabalık ile Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. AK Parti ve MHP’nin birlikteliği ile oluşturulan Cumhur İttifakı’nın Edremit Belediye Başkan Adayı MHP’li Tuncay Kılıç, 3’ncü dönem Edremit Belediyesi’ni yönetmek için belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte gitmedik kapı, sıkmadık el bırakmamak için dur durak bilmeden mahalle mahalle geziyor. Cumhur İttifakının amacını ve gücünü, her fırsatta dile getiren Kılıç, Cumhur İttifakına güven duyulmasını gerektiğine dikkat çeken Kılıç, Cumhuriyetin 100. Yılına 100 yeni proje ile gireceklerinin müjdesini verirken ilk 100 günde de bitirilecek olan projeleri açıkladı.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde Cumhur İttifakı Edremit Seçim Manifestosu ve Aday Tanıtım Toplantısı büyük ilgi gördü. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programı izlemek isteyen çok sayıda vatandaşı salonun almaması nedeniyle programı ayakta izlerken, çok sayıda vatandaşta dışarıdan dinledi. Edremit Belediye Meclis Üyelerinin tanıtımından sonra Cumhur İttifakı Edremit Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna, etkili bir konuşma yaparak dinleyenleri coşturdu. Sahneye büyük alkışlarla çıkan Tuncay Kılıç, geçmiş dönem belediye başkanlığı hizmetlerinden de örnekler vererek, dev yatırımlarla Edremit’in geleceğini şekillendirmeye hazır olduklarını beyan etti. Sözleri sık sık alkış ve sloganlarla kesilen Kılıç, ayakta alkışlandı ve toplantı sonunda çok sayıda vatandaş, Kılıç ile hatıra fotoğrafı çektirmek için vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Cumhur İttifakı destekçilerinin oluşturduğu yoğun insan topluluğu, Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi önünde, Av. Tuncay Kılıç ve Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi adaylarını da yanlarına alarak kortej oluşturdu. 7’den 70’e çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş, sel olurken alkış ve tezahüratlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı MHP’li Tuncay Kılıç, adeta şölen havası oluşturulan Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran vatandaşlara teşekkür ederken 31 Martta, mahalleleri ve köylerimizle eşsiz güzellikte olan ilçemiz için hazır projelerimizle, birbirinde değerli meclis üyelerimizle, sizlerin de desteği ile Belediye'yi tekrar kazanacağız ve projelerimizle Edremit'i hak ettiği yere getireceğiz. Bu coşku bu izdiham bunun göstergesi, size minnettarım ”dedi.

Sabah saatlerinde başlayan Cumhur İttifakı seçim çalışma programlarına, AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı Başkanı Yaşar Karabulut, MHP Edremit İlçe Teşkilatı Başkanı Ahmet Kabaklı, her iki partinin de gençlik ve kadın kolları, Edremit Ülkü Ocakları Teşkilatı Başkanı Saim Gürkan Çetin de katılım gösterdi.

