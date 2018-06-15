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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Cumhur İttifakı'na 61 oda ve dernekten destek - DENİZLİ İzle

Cumhur İttifakı'na 61 oda ve dernekten destek - DENİZLİ İzle

- Platformun basın açıklaması yapması - Platform Sözcüsü Kadir Erken'in görüntüsü - Erken ile röportajCumhur İttifakı'na 61 oda ve dernekten destek - Denizli Sivil Toplum Platformu, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini açıkladıDENİZLİ (AA) - Denizli Sivil Toplum Platformunu oluşturan 61 oda ve dernek, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini bildirdi.Platform Sözcüsü Kadir Erken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 61 dernek ve oda başkanının zaman zaman bir araya gelerek seçimler hakkında bilgi alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Yönetim olarak AK Parti, MHP ve BBP il teşkilatlarına giderek Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini bildirdiklerini anlatan Erken, bu kararlarını açıklamalarının ardından çevre illerdeki dernek ve odalardan tebrik ve takdir telefonları aldıklarını, ilk etapta 33 derneğin destek için açıklama yaptığını, daha sonra bu sayının 61'e yükseldiğini ifade etti.
Erken, şöyle konuştu:"Bu siyasi bir fikir değil, hakikatin söylenmesidir. Dernekler siyasete mümkün olduğunca mesafeli durmaya çalışıyor ama ümmetin ve ülkenin bekası söz konusu olunca ‘Siyaset değil hakikati konuşalım’ diyerek bir araya geldik. Cumhur İttifakı da muvaffak olur inancındayız.Millet ve ümmet olarak hayat memat meselesi olan önemli bir seçimin arifesindeyiz. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz. Bizim değerlerimize, gelenek ve göreneklerimize en yakını Cumhur İttifakı'dır. Denizli 'deki yaklaşık yüzde 10 seçmen sayısına erişebilecek bir platformuz. Sesimizi herkes duyacaktır. Toplantılar yapacağız, en son seçim günü sandıklara sahip çıkacağız. Bize düşen vazife budur. Biz olayın farkındayız. 24 Haziran, parçalanacak, birbirimizle uğraşacak veya çekimser kalınacak bir gün değildir. Bu gün el ele, omuz omuza vererek Cumhur İttifakı'nı destekleme zamanıdır."

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