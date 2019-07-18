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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumayeri ilçesinde sel, heyelana neden oldu... 5 köy yolu ulaşıma kapandı İzle

Cumayeri ilçesinde sel, heyelana neden oldu... 5 köy yolu ulaşıma kapandı İzle

-Yolu açmaya ekiplerden görüntü

Ayder Aşırı Yağış Yağan 

--Yol açma çalışması yapan ekiplere eşlik eden vatandaşlar
--Sel sonrasında heyelan oluşan yolda kalan suların akması
--Ekskavatörün yoldaki taşları kaldırması
--Grayderin yoldaki çamurları temizlemesi
--Kapanan yolun ekskavatör ve greyder yardımı ile açılması
--Cumayeri Esentepe Muhtarı Davut Pirdal ile röp
--Genel ve detay

( DÜZCE ) Düzce

- Düzce’de yarım saat yağan yağmur nedeniyle bir ilçenin yüksek kesimlerinde sel meydana geldi, heyelan oldu. Cumayeri ilçesi’nin yüksek kesimlerinde sele neden olan yağmurda 5 köyü ilçe merkezine bağlayan yol kapandı. İl Özel İdare ekipleri gece yarısı yol açma çalışması yaparak yolları yeniden açtı. Düzce'nin Cumayeri İlçesi’nde yarım saat aralıksız yağan yağmur nedeniyle ilçenin yüksek kesimlerindeki köylerinde sel meydana geldi. Cumayeri ilçesiyle 5 köyü bağlayan yolda aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yollar açılıncaya kadar köylerde yaşayanların ilçe merkezi ile irtibatı kesildi. Cumayeri Özel İdare Müdürlüğü’ne bağlı greyder, dozer ve ekskavatör heyelanın meydana geldiği yolları gece yarısına kadar çalışarak açmayı başardı. Vatandaşlarda yolların açılması esnasında ekiplerin yanından ayrılmadı. Kapanan yollar ile ilgili bilgi veren Cumayeri Esentepe Muhtarı Davut Pirdal; “Yarım saat aralıksız yağan yağmurda yollarımız kapandı. Şimdi ekipler yolları açmak için çalışıyor” dedi.

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