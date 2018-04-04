Cuma namazını fırsat bilip 15 bin liralık demir çaldı... Hırsızlık anı kameraya böyle yansıdı

-Demirleri araca yükleyip götürmesi

-Zanlının emniyetten çıkartılması

-Adliyeye götürülmesi



( ADANA )- Adana'da inşaat işçilerinin Cuma Namazına gittiği sırada 15 bin liralık demir çalan zanlı yakalanıp tutuklandı- Hırsızın demirleri çalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi ADANA



- Adana'da inşaat işçilerinin Cuma Namazına gittiği sırada 15 bin liralık demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Hırsızın demirleri çalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Gögen'in (45) sahibi olduğu inşatta işçiler, 23 Mart Cuma günü öğlen vakti namaza gitmek için inşattan ayrıldı. Bu sırada inşaata gelen bir kişi ile yanındaki çocuk 15 bin lira değerindeki demirleri kamyonete yükleyip kaçtı. Namazdan dönen işçiler çalışmaya başlayınca demirin çalındığını fark etti. Bunun üzerine Ahmet Gögen polise giderek, "İnşaatta teleskopik demir direklerimiz vardı. Bu malzemeyi beton kalıp dökeceğimiz sırada betonun altına dikine gelecek şekilde kullanırdık. Bunlardan yaklaşık 800-900 arası bulunmaktaydı. 23 Mart günü Cuma namazı vesilesi ile inşaattan ayrıldığımız sırada bu malzemelerden yaklaşık 400-450 tanesinin çalınmış olduğunu cuma namazı dönüşünde gördük. Bu şahısları çevreden araştırdık fakat bulamadık. Olaydan dolayı yaklaşık 15 bin liralık maddi zararım vardır" diyerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inşatta güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Yapılan bu incelemedi inşaata biri çocuk iki kişinin geldiğini belirledi. Polis yaptığı araştırmada hırsızlık zanlısının Mustafa İ. (34) olduğunu tespit ederek evine yaptığı baskında yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı ifadesinde, "Ben hurdacılık yaparım. 23 Mart günü de inşaat etraflarında hurda toplarken bu inşaat alanının çevresinde ve boş alanda hurda demirler ve demir direkler olduğunu gördüm. Demir direklerin başında ve çevresinde kimse yoktu. Akıncılar Mahallesi'nde hamallık yapan 2 Suriyeli şahsı alarak olay yerine yaklaşık olarak bir saat kadar sonra gittim yine demirlerin olduğu yerde ve çevresinde kimseler yoktu Suriyeli şahıslarla birlikte boş alanda bulunan demir direklerden 60 adet alarak evime götürdüm ve bıraktım. Suriyeli hamallık yapan 2 şahsı daha yanıma alarak yine aynı inşaata gittim yine demirlerin çevresinde kimse yoktu bu sefer aracıma 65 adet inşaat demir direğini yükleyerek götürdüm, evime götürdüğüm 60 adet demir direği de aracıma yükledim ve toplam 125 adet inşaat demir direğini daha önceden tanıdığım hurdacıya tanesi 20 liradan 2 bin 500 liraya sattım. Parayla borçlarımı kapattım ve evimin ihtiyaçları için harcadım. Ben inşaat demir direklerinin atıl hurda olduğunu düşünerek aldım, sahibinin olduğunu bilseydim almazdım. Pişmanım müştekinin zararını karşılamak istiyorum" dediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı.

