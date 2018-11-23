Cuma namazına giderken silahlı saldırıda yaralandı Haberi

-Hastaneden görüntüsü

-Çağlar İnan'ın saldırıyı anlatması

-Hastanenin dış görüntüsü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun’da cuma namazına gitmek için evinden çıkan bir kişi pompalı tüfekli saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlar İ.(24), Cuma namazını kılmak için evinden çıktığı bir sırada kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayda yaralanan Çağlar İ., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Çağlar İ., Cuma namazını kılmak için evinden çıktığı bir sırada silahlı saldırıya uğradığını söyledi.



Silahlı saldırgan ise kendisini bekleyen otomobili ile kaçtı. Kaçan otomobilde 4 kişinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

