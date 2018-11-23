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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Cuma namazına giderken silahlı saldırıda yaralandı Haberi

Cuma namazına giderken silahlı saldırıda yaralandı Haberi

Yaralı Çağlar İnan'nın sedye ile taşınması

Bild Silahlı Saldırı Cuma Namazı Pompalı Tüfek Saldırı 

-Hastaneden görüntüsü
-Çağlar İnan'ın saldırıyı anlatması
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da cuma namazına gitmek için evinden çıkan bir kişi pompalı tüfekli saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlar İ.(24), Cuma namazını kılmak için evinden çıktığı bir sırada kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayda yaralanan Çağlar İ., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Çağlar İ., Cuma namazını kılmak için evinden çıktığı bir sırada silahlı saldırıya uğradığını söyledi.

Silahlı saldırgan ise kendisini bekleyen otomobili ile kaçtı. Kaçan otomobilde 4 kişinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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