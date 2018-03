Cuma namazı sonrası yemek ikramı

-CAMİDEN ÇIKAN VATANDAŞLARIN GÖRÜNTÜSÜ

( KÜTAHYA )



- Kütahya'nın Simav Çavdır Mahallesi'ndeki cami cemaati, her hafta Cuma namazına gelen vatandaşlar ile yoksul ve kimsesizlere yemek ikramında bulunuyor. Her hafta yaklaşık 250 ile 300 arasında vatandaşın yemek yediğini belirten Çavdır Mahallesi Muhtarı Baki Benli, “ Mahallemizde, uzun yıllardan beri devam eden yemek hayrı, şimdi Çavdır Camisi İmam Hatibi Ahmet Gümüş’ün organize ettiği etkinliklerle devam ediyor” dedi.

Cami cemaatinden İsmail Dönmez, “Çavdır mahallemizde geleneksel olarak bir etkinlik başlattık. Geçmişlerimiz için pilav, ayran ve helva hayrı yaptık. Davet ettiğimiz misafirlerimiz bu davranışımızı hoş karşıladı. Her hafta yaptığımız hayır yemeğimizden 300 kişi istifade ediyor” diye konuştu.

Çavdır mahallesinde yaşayan vatandaşların kendi aralarında gerçekleştirdikleri bir hayır olduğunu söyleyen Mehmet Demiralay, hayır yemeğine gelenlere teşekkür ettiğini ifade etti.

Cuma namazı çıkışında, Çavdir camisi imam hatibi Ahmet Gümüş tarafından yapılan dua ile yemek ikramına başlıyor. İmam Ahmet Gümüş, Ramazan ayı’na kadar hayır sırasının dolu olduğunu, ancak, hayır yapmak isteyen vatandaşlara iftar sırası verdiklerini dile getirdi. Gümüş “ Rabbim ordumuzu, yurdumuzu, Devletimizi, Milletimizi her türlü bela kaza ve musibetlerden korusu inşallah. Allah, bütün hayır sahiplerinin hayırlarını kabul etsin inşallah” diye konuştu.

Çavdır camisine Cuma namazı kılmak için geldiğini söyleyen Emin Pamuk, bu etkinliği ve yemek hayrını çok beğendiğini, kendisinin de yemek vermek istediğini belirtti.

Simav esnaflarından Fahri Esen, “Çavdır camisinde her hafta yapılan yemek ikramları için sıraya girdik. İnşallah biz de böyle bir hayır yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Çavdır Mahallesi camisinde, her Cuma namazından sonra ikram edilen yemekten, mahallede oturan, yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşların da istifade ettiği belirtildi.