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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Cuma Namazı öncesi Selimiye’de ilginç olay

Cuma Namazı öncesi Selimiye’de ilginç olay

Şüpheli şahsın minberdeki görüntüleri

Polis Hastane Minber Polis Ekipleri Trol 

-ikna çabaları
-ekip otosuna götürülmesi

( EDİRNE )- Minbere çıkan şüpheli Selimiye’yi ziyarete kapattı- Minbere çıktı saatlerce inmek istemedi, polis ekipleri ikna etti ‘gel beraber dua edelim’ EDİRNE

- Edirne’de, ismi O.T. olduğu öğrenilen 30’lu yaşlarda bir adam, henüz belirlenemeyen bir sebeple Selimiye Cami içerisinde bulunan minbere çıktı. Uzun süre minberden inmediğini fark eden cami görevlileri polis ekiplerine haber verdi. Yaşanan olay nedeniyle cami güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 2 saat süreyle ziyarete kapatıldı. Edirne’de, Cuma Namazı öncesi Selimiye Cami’nde ilginç bir olay yaşandı. 30’lu yaşlarda olan O.T. isimli şahıs henüz belirlenemeyen bir sebeple camiye gelerek, minbere çıktı. Uzun süre minberden inmediğini fark eden cami görevlileri polis ekiplerine haber verdi. Selimiye ziyarete kapatıldı Yaşanan olayda, polis ekipleri uzun bir süre boyunca minber de oturan O.T. ile inmesi yönünde sohbet gerçekleştirdi. Bu sırada Selimiye Cami, güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 2 saat boyunca ziyarete kapatıldı. Polisler ikna etti ‘gel beraber dua edelim’ Selimiye Cami’nde, Cuma Namazına saatler kala yaşanan ilginç olayda, O.T. isimli şahıs minbere çıkarak, uzun süre oradan inmedi. Cami görevlilerinin olayı fark etmesi ile bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Minberde oturan şüpheli şahsın yanına çıkan polis ekipleri, şahsı inmesi için ikna etmeye çalıştı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, titizlikle şahsı ikna etmeye çalışırken, ‘gel beraber dua edelim’ tenkinlerinde dahi bulundu. Minberden indirilen O.T. isimli şüpheli şahıs, minberden indirildikten sonra önce sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi, ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor. (KU-
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