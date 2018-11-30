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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Cuma Namazı'na gittiği sırada aniden fenalaşan şahıs hayatını kaybetti

Cuma Namazı'na gittiği sırada aniden fenalaşan şahıs hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Hastane Masaj Cenaze Kalp Masajı Yaşlı Adam 

-Rahatsızlanan vatandaşın ambulansa taşınması

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’da Cuma Namazına gittiği sırada evinin bahçesinden aniden fenalaşan yaşlı adam, hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Kastamonu’da İnönü Mahallesi Kömürkara Sokak üzerinde Cuma Namazı vakti evinden çıkarak namaza gitmek isteyen Muhittin Akbay (83), aniden fenalaşarak evinin bahçesine düştü. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin bir süre müdahale ettiği ve kalp masajı yaptığı Muhittin Akbay, vatandaşlarında yardımıyla ambulansa bindirilerek Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhittin Akbay kurtarılamadı. Akbaş’ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. (Vİ-GY
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