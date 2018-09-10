Çukurovalı kadınların ekşi mesaisi başladı - OSMANİYE İzle
- Nar ekşisi yapımından detay görüntü - Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, kadınlardan Elif Epik ve Fatma Türkmenoğlu ile röportajOSMANİYE (AA) - Çukurova'da ev hanımlarının hem sofralara lezzet katmak hem de aile bütçesine katkı için her yıl kış hazırlıkları kapsamında yaptıkları nar ekşisinin zorlu üretim süreci başladı. Özellikle son yıllarda yemek ve salatalarına lezzet katmak için tercih edenlerin sayısının artmasıyla adeta sofraların vazgeçilmez aroması haline gelen nar ekşisi, geleneksel yöntemlerle hazırlanan haliyle büyük ilgi görüyor.Çukurova yöresinde kadınlar tarafından binbir emekle üretilen nar ekşisinin sofralara uzanan yolculuğu birçok zahmetli süreci içeriyor. Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde de ev hanımları kış mevsimine hazırlık ve aile bütçesine katkı amacıyla nar ekşisi yapıyor.Dalından tek tek topladıkları narları ikiye bölen kadınlar, daha sonra sopalarla vurarak nar tanesini kabuğundan ayıklıyor. Nar tanelerini çuvallara koyan kadınlar, ezerek çıkardıkları nar suyunu koyulaşana kadar kazanlarda odun ateşinde kaynatıyor.Yaklaşık 10 - 15 kilogram nardan 1 kilogram elde edilebilen nar ekşisi son olarak soğutularak şişeleniyor. Bir kısmını evde kullanmak için ayıran ev hanımları, ihtiyaç fazlasını ise satıyor.Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede her yıl eylül ve ekim aylarında kış için hazırlık yapmaya başlayan ev kadınlarının nar ekşisi ürettiğini söyledi.
Son yıllarda nar ekşisine olan talebin arttığına dikkati çeken İspir, "Kadınlar nar ekşisinin bir kısmını evlerinin ihtiyacı için ayırıyor, bir kısmını da aile bütçesine katkı için satıyor. Son dönemlerde talebin artması kadınları da sevindiriyor. Kadınlar zahmetli bir süreçten sonra elde ettikleri ekşinin litresini 30 - 35 liradan satıyor." dedi. İspir, ekşi üretiminde kullanılan nar tanelerinden geriye kalan posanın hayvan yemi olarak değerlendirildiğini, kabuğunun ise yakacak olarak kullanıldığını sözlerine ekledi.Ev hanımlarından Fatma Türkmenoğlu da dalından topladıkları narın zahmetli yolcuğunun ardından sofralarına nar ekşisi olarak geldiğini söyledi.
Yörede, kadınların nar ekşisini mutfağından eksik etmediğini anlatan Türkmenoğlu, "Nar ekşisi bizim vazgeçilmezimiz arasında bulunuyor. Zahmetli bir ürün olduğu için değeri de yüksek. Yemeklerimize ve salatalara lezzet katan bu ürünü hediye olarak götürdüğümüz zamanlar bile oluyor." dedi. Elif Epik de geleneksel üretimle nar ekşisi yaparak aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, bölgelerindeki narlardan elde edilen ekşinin kendine has aroması olduğunu söyledi.