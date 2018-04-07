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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çukurca şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

Çukurca şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

Tabuttan görüntü

Şehit Teröristler 

-Cenazeye katılanlar
-Şehit foto

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Hakkari Çukurca'da teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Anıl Yalap memleketi Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi Taştepe köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.
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