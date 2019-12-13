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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Çukurca'da üzerine kaya düşen 3 asker yaralandı

Çukurca'da üzerine kaya düşen 3 asker yaralandı

Ambulansların gelişi

İlk Müdahale Yaralı Askerler Gesi Yaralı Asker 

-Acil servis önü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde kaya düşmesi sonucu 3 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Çukurca ilçesindeki Kavuşak Üs Bölgesinde meydana geldi. Yerinden kopan kayanın düşmesi sonucu 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, Çukurca Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine getirildi.
Tedavi altına alınan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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