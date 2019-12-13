Çukurca'da üzerine kaya düşen 3 asker yaralandı

-Acil servis önü



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde kaya düşmesi sonucu 3 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Çukurca ilçesindeki Kavuşak Üs Bölgesinde meydana geldi. Yerinden kopan kayanın düşmesi sonucu 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, Çukurca Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine getirildi.

Tedavi altına alınan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



loading...