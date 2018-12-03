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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çukurca'da tarihi ev restorasyonu - HAKKARİ

Çukurca'da tarihi ev restorasyonu - HAKKARİ

- Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı taş evde restore çalışmalarından görüntüler - İşçilerden detaylar - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'nın açıklamasıÇukurca'da tarihi ev restorasyonuHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde, 2 katkı tarihi taş ev, restore edilerek, Aile Destek Merkezi'ne dönüştürülecek.Çukurca Kaymakamlığı tarafından, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı taş evde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.Çalışmaları denetleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, tarihi evin iki amaca hizmet edeceğini söyledi.

Çukurca Aile Destek Merkezi'nin bu binada hizmet vereceğini, kadınların meslek sahibi olmalarını sağlayan kursların başlatılacağını belirten Ayca, kurslarda sağlanacak imkanlarla kadınların aile bütçelerine katkı sağlama imkanı da bulacaklarını vurguladı.İlçeye özgü yöresel yemeklerin de taş binada açılacak restoranda vatandaşlara sunulacağını ifade eden Ayça, "Yılbaşına varmadan Aile Destek Merkezi olarak bütün faaliyetlerimizi bu binada yapmaya başlayacağız. Bu binamız Çukurca'nın girişinde bulunduğu için şehrimizde ayrı bir hava katacak. Konum itibarı ile çok güzel bir yerde. Aslına uygun kale evleri nasılsa burayı da öyle yapmaya çalışıyoruz. Çukurca'mız için her şeyi seferber ediyoruz. Kaymakamlık ve belediye imkanlarıyla ilçemizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Amacımız Çukurca'yı daha yaşanabilir bir yere çevirmek." diye konuştu.

Restorasyon 

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