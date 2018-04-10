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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Çukurca'da mehteranlı yürüyüş - HAKKARİ İzle

Çukurca'da mehteranlı yürüyüş - HAKKARİ İzle

- Öğrencilerin bayrak sallamasından detaylar - Mehter takımı eşliğinde yürüyüşten detaylarÇukurca'da mehteranlı yürüyüş - Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla mehteran takımının da katıldığı yürüyüş düzenlendiHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla mehteran takımının da katıldığı yürüyüş gerçekleştirildi.
İlçe merkezinde 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, eşi Nazlı Gökçen Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Dev Türk bayraklarının açıldığı etkinlikte vatandaşlarla yürüyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, büyük ilgi gördü.Etkinlik, mehteran takımının kaymakamlık binası önünde verdiği konserle sona erdi.Çukurca Kaymakamlığı ile Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kirvem Polis" sünnet şöleni için ilçeye gelen 30 kişilik İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, askeri üs bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerini de ziyaret etmişti.

Güvenlik Güçleri Kaymakamlık Öğretmenler Sünnet Şöleni Mehteran Takımı 

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