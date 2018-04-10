Çukurca’da mehteran coşkusu İzle

-Yoğun güvenlik önlemleri

-Özel harekatçıların halkla iç içe yürümesi

-Dev Türk bayraklarının açılması ve taşınması

-Kaymakam ve beraberindekilerin bayrak taşıması

-Mehter takımı eşliğinde başlayan yürüyüş

-Çocukların marş okuyarak yürüyüşe renk katmaları

-Yürüyüşten detay görüntüler verilen konser



( HAKKARİ )- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından düzenlenen gösteriyi yaklaşık 3 bin kişi izledi HAKKARİ



- Hakkari’nin Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi tarafından Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ilçeye getirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının yaptığı gösteri büyük ilgi gördü. Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde 30 çocuğun sünnet ettirildiği “Kirvem Polis” şöleni ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ilçeye gelen 30 kişilik İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, ilk olarak askeri üs bölgelerinde gösteri yapmıştı. Bugün de dev Türk bayraklarının açıldığı ilçe merkezinde mehteran takımı gösteri yaptı. Özel Harekat polislerinin yoğun güvenlik önlemleri altında belediye binası önüne yapılan gösteriye Kaymakam Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, partililer, kurum amirleri, doktorlar, öğrenciler ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

İlçe Kaymakam Ayca ve beraberindekiler, açılan dev Türk bayrakları eşliğinde yürüyüşe geçerken, Çukurcalı çocukların mehter takımına eşlik etmesi ise renkli görüntüler oluşturdu. Mehter takımının sınır boylarını inlettiği yürüyüş, halktan büyük ilgi gördü.

