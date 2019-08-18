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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Çukurca’da İHA alarmı İzle

Çukurca’da İHA alarmı İzle

Ateş açılması

( HAKKARİ )-Tespit edilen şüpheli bir insansız hava aracı, askerler tarafından ateş altına alındı HAKKARİ

İnsansız Hava Aracı Cenin 


- Hakkari’nin Çukurca ilçesinde gece tespit edilen şüpheli bir insansız hava aracı, askerler tarafından ateş altına alındı. Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçe merkezi semalarında gece saatlerinde insansız hava aracı

tespit edildi. Şüpheli İHA, askerler tarafından ateş altına alındı. Bir süre ateş altına alınan İHA gecenin karanlığında kaybolurken, komuta merkezi olduğu değerlendirilen noktalar ise top atışına tutuldu.
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