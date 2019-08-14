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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çukurca’da etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi İzle

Çukurca’da etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi İzle

Fırtına

Nadan Kapalı Mekan 

-detaylar
-fırtınadan kaçmaya çalışanlar

( HAKKARİ )- Aniden etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi HAKKARİ

- Hakkari’nin Çukurca ilçesinden aniden etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi. Çukurca ilçe merkezinde aniden etkili olan fırtına hayatı bir anda durma noktasına getirdi. Ev ve iş yerlerinin çatılarını uçuran fırtına, bazı ağaçların da devrilmesine neden oldu. Dışarıda oturup vakit geçiren bazı vatandaşlar ise, fırtınayla birlikte koşarak kapalı mekanlara sığındı. Kısa süreli etkili olan fırtına, maddi hasara neden oldu. (MSA-Y)
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