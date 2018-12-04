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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Çukurca'da 6 yeni park yapılıyor - HAKKARİ

Çukurca'da 6 yeni park yapılıyor - HAKKARİ

- Çukurca'da 6 yeni park yapılıyor - Çalışmalardan detay - Temel Ayca'nın konuşmasıÇukurca'da 6 yeni park yapılıyorHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde çocukların eğlenebilecekleri, vatandaşların dinlenebilecekleri 6 park yapılıyor.İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Çukurca Belediyesince ilçede sosyal hayatın gelişmesi için yeni projeler hayata geçiriliyor.Bu kapsamda ilçede 6 yeni park çalışması başlatan belediye ekipleri, 2 dönümlük araziyi de mesire alanına dönüştürüyor.Yürütülen çalışmaları inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Temel Ayca, ilçenin en büyük parkının inşasına başladıklarını söyledi.

Coğrafi açıdan engebeli olan ilçede düz alan bulmakta zorlandıklarını belirten Ayca, "İlçe merkezinde tespit ettiğimiz 2 dönüm araziyi değerlendirmek istedik. Burada çok güzel bir park yapılacak. Yörenin tabiatına uygun doğal taşlar kullanarak parkı düzenleyeceğiz. Havalar iyi giderse ve kar yağmazsa bir ay içinde parkı tamamlayacağız. İlçemize renk katacak partın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

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