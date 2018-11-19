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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çukura düşen köpek, kendisini kurtaran itfaiyecilerin yanından ayrılmak istemedi

Çukura düşen köpek, kendisini kurtaran itfaiyecilerin yanından ayrılmak istemedi

itfaiye erinin köpeği kucaklayıp çıkartması

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-köpeğin ekiplerin yanından ayrılmak istememesi
-yanlarına gidip sevgi gösterisinde bulunması

( ŞANLIURFA )- Çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı- Kendisini kurtaran itfaiyecilere böyle sevgi gösterisinde bulundu ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da çukura düşen köpek, kendisini çıkaran itfaiye ekiplerinin yanından ayrılmak istemedi. İtfaiyeciler, köpeği güçlükle yanlarından uzaklaştırdı. Edinilen bilgiye göre, bir sokak köpeği, Şanlıurfa’nın Haliliye İlesine bağlı Devteşti Mahallesindeki bir inşaatın içindeki çukura düştü. Köpeğin düştüğü yerden çıkamadığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düşen köpeği çıkarttı. Bir itfaiye erinin kucaklayarak çıkarttığı köpek, kendisini kurtaran itfaiye ekiplerinin yanından ayrılmak istemedi. İtfaiyeciler, köpeği kendilerinden uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı. Bir süre itfaiyecilerin etrafında dolanan ve yanlarına gidip sevgi gösterisinde bulunan köpek, daha sonra ekipler tarafından götürüldü. O anlar ise yine bir itfaiyecinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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