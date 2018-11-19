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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı - ŞANLIURFA Video

Çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı - ŞANLIURFA Video

- İtfaiye ekiplerinin köpeği kurtarma çalışmaları - Köpekten detay Şanlıurfa 'da çukura düşen köpeği itfaiye kurtardıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın merkez Haliliye ilçesinde, bina temeli için kazılan 10 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Devteşti Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaat alanına gece karanlığında giren bir köpek 10 metrelik çukura düştü.Mahalle sakinlerinin köpeğin sürekli havlamasıyla fark etmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerden yardım istendi.Bölgeye gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla indikleri çukurdan köpeği kurtardı.Hayvana yem verdikten sonra bölgeden ayrılan ekiplere mahalle sakinleri de teşekkür etti.

İnşaat Alanı Köpek 

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