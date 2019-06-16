Çukura düşen domuzu itfaiye kurtardı

-Domuzun uzun uğraşlar sonucu çıkarılması

-Çıkarılan domuzun doğal ortamına salıverilmesi



( MUĞLA ) MUĞLA



- Milas ilçesinde çukura düşen domuz Milas İtfaiye grup amirliği ekipleri tarafından kurtarılarak doğal ortama bırakıldı. Milas İçme mahallesinde yiyecek bulmak için mahalleye inen domuz, inşaat halindeki bir evin yanında bulunan 3 metre derinliğindeki çukura düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyük Şehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun bir çalışmanın ardından domuzu çukurdan kurtararak doğal ortama bıraktı.

