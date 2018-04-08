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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Cudi Dağı teröristlerden arındırılıyor - ŞIRNAK İzle

Cudi Dağı teröristlerden arındırılıyor - ŞIRNAK İzle

- Toplantıdan detay - Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın konuşmasıCudi Dağı teröristlerden arındırılıyor - Şırnak Valisi Aktaş: - "Cudi Dağı'nda Sefine olarak bildiğimiz bölgeyi de teröristlerden temizlediler. İnşallah bir aksilik olmazsa bu Temmuz ayında oraya gideceğiz"ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, "Cudi Dağı'nda Sefine olarak bildiğimiz bölgeyi de teröristlerden temizlediler. İnşallah bir aksilik olmazsa bu Temmuz ayında oraya gideceğiz." dedi.
Aktaş, Silopi ilçesinde kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, güvenlik güçleri hava destekli gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sayesinde Cudi Dağı'nı PKK'lı teröristlerden temizlediğini açıkladı.
Söz konusu operasyonlarda jandarma ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının birlikte hareket ettiğini vurgulayan Aktaş, Cudi Dağı'nda Hz. Nuh'un gemisinin konduğuna inanılan Sefine bölgesine Temmuz ayında gideceklerini bildirdi."Allah'ın izni ile Cudi Dağı bu hainlerden, teröristlerden temizlenecek." ifadesini kullanan Aktaş, şöyle konuştu:"Garipler Türbesi olarak bilinen o yeri de bu alçaklar sözde örgüt mezarlığı haline getirmişler. Askerimiz teröristleri bölgelerden temizlediler. Cudi Dağı'nda Sefine olarak bildiğimiz bölgeyi de teröristlerden temizlediler. İnşallah bir aksilik olmazsa bu Temmuz ayında oraya gideceğiz." dedi.
Toplantıya Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kanaat Önderleri Güvenlik Güçleri Sivil Toplum Polis Özel Harekat Teröristler 

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