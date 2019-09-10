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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Çubuk'ta trafik kazası: 2 yaralı - ANKARA

Çubuk'ta trafik kazası: 2 yaralı - ANKARA

- Kaza yerinden görüntü - Kaza ile ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri - Yaralılarının yakınlarının kamyondan düşen eşyaları toplamasıÇubuk'ta trafik kazası: 2 yaralıANKARA (AA) - Ankara 'nın Çubuk ilçesindeki kazada 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kadir Reçber (57) yönetimindeki 06 CEL 95 plakalı saman yüklü kamyon, Kuruçay Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Araçta sıkışan sürücü Reçber ile yanındaki oğlu Hasan Reçber (26), itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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