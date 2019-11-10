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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Çubuk’ta tandem etkinliği - ANKARA

Çubuk’ta tandem etkinliği - ANKARA

- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi önündeki toplanılması - Bisikletçilerin ve görme engellilerin bisikletleriyle hareket etmesi - Çubuk Aile Yaşam Merkezi Müdürü Fatma Yılmaz'ın konuşması - Kızılay gönüllüsü Hatice Söylemez'in konuşması - Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Zeki Avan'ın konuşması - Öğrencilerle röportajÇubuk’ta tandem etkinliğiANKARA (AA) - Ankara ’nın Çubuk ilçesinde Aile Yaşam Merkezi üyeleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında görme engellilere farkındalık oluşturmak için tandemle pedal çevirdi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesinden başlayan etkinliğe katılan bisikletliler arkalarına görme engelli vatandaşları alarak Çubukabad Parkı ve festival alanına hareket etti.Kaymakamlık, Türk Kızılay Çubuk Şubesi ve Eş Pedal Ankara Temsilciliği'nin destek verdiği organizasyonla ilgili bilgi veren Merkez Müdürü Fatma Yılmaz, bisiklet sporunu ilçede yaygınlaştırmak istediklerini, ilkini düzenledikleri etkinliğe ilginin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.Etkinlik sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türkülerden oluşan mini konser verildi.
Eş Pedal Ankara Temsilcisi Hüseyin Alkan da her insan gibi kendilerinin de bisiklete binmek ve sürmek isteği olduğunu anlattı.Etkinliğin yapıldığı günün de önemine dikkat çeken Alkan, "Tandem sayesinde görme engelliler de artık bisiklete binebiliyor. Hayallerimiz gerçek oldu. Dünya gözüyle göremesek de bu güzel duyguyu yaşayabiliyoruz." diye konuştu.
Görme engelli Serdar Parmaksız ise, "Bence çok güzel bir etkinlik oldu. Bir taraftan da Atamızı yad ediyoruz. İnşallah onun bizlere bıraktığı cumhuriyete ilelebet sahip çıkmaya çalışacağız" diye konuştu.

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