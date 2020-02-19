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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Çubuk'ta evinde boğulmuş olarak bulunan kadının eşi gözaltına alındı - ANKARA Video

Çubuk'ta evinde boğulmuş olarak bulunan kadının eşi gözaltına alındı - ANKARA Video

- Ambulansın binanın önünde bekleyişi - Olay yeri inceleme ekibinin binada ve çevrede inceleme yapması - Cenaze aracının gelmesi - Öldürülen kadının yakınlarının üzüntüsü - Ankara Adli Tıp Kurumu morgu önünde bekleyenlerÇubuk'ta evinde boğulmuş olarak bulunan kadının eşi gözaltına alındıANKARA (AA) - Ankara 'nın Çubuk ilçesinde bir kadın, evinde eşi tarafından boğulmuş olarak bulundu.Cumhuriyet Mahallesi Türköne sokağındaki 5 katlı bir binanın bodrum katındaki evine gelen çocuk, annesi Şükran T'yi (35) yerde hareketsiz yatarken görüp komşularından yardım istedi.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Polis ekipleri, bir fabrikada işçi olarak çalışan kadının eşi Abdullah T'nin olay saatinde iş yerinde bulunmadığını tespit ederek, bu kişiyi gözaltına aldı.Abdullah T'nin ilk ifadesinde, eşiyle aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine onu boğduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Polis Fabrika Çalışan Kadın İtiraf Sağlık Ekipleri 

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