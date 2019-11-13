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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çubuk'ta bir kişi bıçakla öldürülmüş olarak bulundu - ANKARA Video

Çubuk'ta bir kişi bıçakla öldürülmüş olarak bulundu - ANKARA Video

- Hayatını kaybeden kişinin cesedi - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması - Hayatını kaybeden kişinin cesedinin cenaze aracına taşınması Ankara ’da bir kişi bıçakla öldürülmüş olarak bulunduANKARA (AA) - Ankara 'da kayıp olarak aranan bir kişi, bıçakla öldürülmüş halde bulundu.Çubuk ilçesinde yaşayan inşaat ve emlak işiyle uğraşan 49 yaşındaki Bekir Aydoğan'dan bir gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.Çalışma başlatan polis ekipleri, ihbar üzerinde Kızılöz Mahallesi'ndeki boş bir araziye gittiklerinde bıçakla öldürülen Aydoğan'ın cesediyle karşılaştı.Yapılan incelemenin ardından Aydoğan'ın cenazesi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis Cenaze Bild Cenaze Aracı Polis Ekipleri 

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