Çubuk'ta ahır yangını - ANKARA

- Yangın alanından görüntü - Yangına itfaiye ve iş makinaları ile müdahale görüntüleri - İtfaiye ekipleriyle mal sahiplerinin tartışması - Yangını izleyen mal sahibinin eşinin gözyaşları ve sağlık ekiplerinin olay yerinden uzaklaştırmasıÇubuk'ta ahır yangınıANKARA (AA) - Ankara 'nın Çubuk ilçesinde bir ahırda çıkan yangın hasara yol açtı.Çubuk ilçesinde Güldarpı Mahallesi Abide Sokak'ta bulunan Raşit ve Hakkı Yılmaz'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Ahırın samanlık ve depo kısmını etkileyen yangın, itfaiye ekiplerinin iş makineleriyle de desteklenen müdahalesiyle söndürüldü.Yangın sonucu ahırın samanlık ve depo kısımları ile içerideki çok miktarda saman kullanılamaz hale geldi.