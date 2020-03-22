Çubuk'ta ağaç budarken kafasına dal düşen kişi hayatını kaybetti - ANKARA
Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastaneden detay görüntü. Yakınlarından detay görüntü. Hastane morgundan görüntü. Ambulans görüntüsü. Çubuk'ta ağaç budarken kafasına dal düşen kişi hayatını kaybettiANKARA (AA) - Ankara 'nın Çubuk ilçesinde kafasına dal düşen kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Akbayır Mahallesi'nde ağaç budayan Hasan Aktaş'ın (48) kestiği dal, üzerine düştü.Başından yaralanan Aktaş, kaldırıldığı Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Aktaş'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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