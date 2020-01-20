Cübbeli Ahmet Hoca Sarıkamış'ı ziyaret etti Haberi

-Cübbeli Ahmet Hocanın konuşması



( KARS ) KARS



- Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Sarıkamış’ı ziyaret etti. Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Önce Yukarı Sarıkamış Şehitliğini ziyaret ederek daha sonra Sarıkamış Kayak Merkezi gezdi. Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Sarıkamış şehitliğini ziyaret edip dua okudu. Cübbeli Ahmet Hoca şunları söyledi: “Yukarı Sarıkamış Şehitliğini ziyaret ettik onlara dua ettik onlara minnettarız. Bu vesile ile gece kalmak için yer sorduk, sonra dediler oradaki oteller içkilidir bizlerde ona üzüldük sonra araştırdık ve burada Kayı oteli içki barındırmadığı ve içkili olmadığını öğrendik ve onun üzerine buraya gelerek misafir olduk. İçkisiz otellerin çoğalmasına dua ediyoruz destek oluyoruz” Cübbeli Ahmet Hoca Muhafazakar insanları Sarıkamış’a davet ederek şunları söyledi: “Muhafazakar insanlar için en iyi spor kayak oluyor. Sarıkamış gerçekten çok güzel inşallah insanlarımız buraya rağbet ederler hiç bir yerde olmayan kristal kar burada var yani acayip özellikleri var bizede nasip oldu geldik gördük. Bütün insanlarımıza özellikle muhafazakar kesimi buraya davet ediyorum.”



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