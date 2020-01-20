Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Cübbeli Ahmet Hoca Sarıkamış'ı ziyaret etti Haberi

Cübbeli Ahmet Hoca Sarıkamış'ı ziyaret etti Haberi

Kayak merkezinden görüntü

Şehit İsaf Muhafazakar Allah 

-Cübbeli Ahmet Hocanın konuşması

( KARS ) KARS

- Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Sarıkamış’ı ziyaret etti. Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Önce Yukarı Sarıkamış Şehitliğini ziyaret ederek daha sonra Sarıkamış Kayak Merkezi gezdi. Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Sarıkamış şehitliğini ziyaret edip dua okudu. Cübbeli Ahmet Hoca şunları söyledi: “Yukarı Sarıkamış Şehitliğini ziyaret ettik onlara dua ettik onlara minnettarız. Bu vesile ile gece kalmak için yer sorduk, sonra dediler oradaki oteller içkilidir bizlerde ona üzüldük sonra araştırdık ve burada Kayı oteli içki barındırmadığı ve içkili olmadığını öğrendik ve onun üzerine buraya gelerek misafir olduk. İçkisiz otellerin çoğalmasına dua ediyoruz destek oluyoruz” Cübbeli Ahmet Hoca Muhafazakar insanları Sarıkamış’a davet ederek şunları söyledi: “Muhafazakar insanlar için en iyi spor kayak oluyor. Sarıkamış gerçekten çok güzel inşallah insanlarımız buraya rağbet ederler hiç bir yerde olmayan kristal kar burada var yani acayip özellikleri var bizede nasip oldu geldik gördük. Bütün insanlarımıza özellikle muhafazakar kesimi buraya davet ediyorum.”
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı