Çorumlu Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı Haberi

-cenaze namazından görüntü

-helallik alınması dua ve detaylar

-Osman Özsoy vesikalık foto



( ÇORUM ) ÇORUM



- Çorum’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kore gazisi Osman Özsoy, son yolculuğuna uğurlandı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Özsoy’un cenazesi askeri törenin yapılacağı Ulu Cami’ye getirildi.

Özsoy’un naaşı Cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

Cenazeye Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Kd. Alb. Çetin Özcal, İl Jandarma Komutanı Alb. Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkanı Zeki Gül, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, gaziler ve yakınları katıldı.



