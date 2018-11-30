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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Çorumlu Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Çorumlu Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı Haberi

askerlerden görüntü

Gaziler Hastane Cenaze Cenaze Namazı Askeri Tören 

-cenaze namazından görüntü
-helallik alınması dua ve detaylar
-Osman Özsoy vesikalık foto

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kore gazisi Osman Özsoy, son yolculuğuna uğurlandı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Özsoy’un cenazesi askeri törenin yapılacağı Ulu Cami’ye getirildi.
Özsoy’un naaşı Cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.
Cenazeye Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Kd. Alb. Çetin Özcal, İl Jandarma Komutanı Alb. Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkanı Zeki Gül, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, gaziler ve yakınları katıldı.

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