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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan: “Soğan fiyatlarındaki artışın çiftçiyle alakası yok”

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan: “Soğan fiyatlarındaki artışın çiftçiyle alakası yok”

Mehmet Sayan açıklama

Hastalık Okçular 

-Soğan depolarından detaylar
-Soğanlardan detay

( ÇORUM )- ‘Stoğu tüccarlar yapıyor faturayı çiftçi ödüyor” ÇORUM

- Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, soğan fiyatlarındaki artışın çiftçiyle bir bağlantısının olmadığını söyledi.

Polatlı ve diğer bölgelerde yaşanan hastalıklar nedeniyle soğanları çürümesi, büyük tüccarlar ile büyük şirketleri kaliteli ürünleri toplaması bir kısım soğanın da ihracata gittiğinden yeterli soğan bulunmadığını dile getiren Ziraat Odası Başkanı Sayan, bunun da soğan fiyatlarının yükselmesinde etkili olduğunu ifade etti.
Çiftçinin ne fiyat yükseltme şansı, ne de “soğanı satmayalım fiyat yükselsin gibi bir düşüncesi” olacağının altını çizen Sayan, “Çorum çiftçisi olarak konuşuyorum. Çiftçinin 100 ton soğanı çıktıysa 75 tonunu satmış, geri kalanını ihtiyaç halinde deposuna koymuş. Ürünü alıp stok yapma gibi bir şey yok. Yıllardır olan bu. Soğan fiyatlarını şirketler istediği zaman yükseltiyor istediği zaman düşürüyor. Hiçbir çiftçi bu fiyattan soğanı satamaz. Çitçinin elinde soğan olsa dahi buğdayın ambarda hazır durduğu gibi sıkıştığında kullanabileceği bir seviyededir” dedi.
Denetimlerin iyi olduğunu anlatan Sayan, “Şuandaki denetimleri iyi görüyorum. Esas işi yapan stokçular faturasını ödeyen çiftçiler. Stoklarla çiftçilerin bağlantısı yok ancak faturasını çiftçi ödüyor. Devletimiz bu konuyla ilgilendiği için teşekkür ediyorum”
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