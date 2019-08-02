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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Çorum’un saklı cenneti “Gölbel” göleti havadan görüntülendi İzle

Çorum’un saklı cenneti “Gölbel” göleti havadan görüntülendi İzle

drone görüntüsü

( ÇORUM -ÖZEL)- Havadan Uzungölü andıran gölet havadan görüntülendi- Gölbel göleti, keşfedilmemiş güzelliğiyle turizmcileri bekliyor ÇORUM

Ahşap Ev Cennet Bild Saklı Cennet 


- Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Karalargüney köyündeki Gölbel Yaylası ve Gölbel Göleti, keşfedilmemiş güzelliğiyle turizmcileri bekliyor. Çorum’un ’saklı cenneti’ diye adlandırılan ve dağlık Karalargüney köyünde bulunan Gölbel Yaylası, uzaklığı ve zorlu ulaşım şartları nedeniyle şimdiye kadar yeterince tanınmadı. Sadece yöre halkının bildiği eşsiz güzellikteki bölge, gür ormanları ve ilginç göletiyle görenleri büyülüyor. Görünümüyle Trabzon’daki Uzungölü andıran Gölbel’de yayla ve göletin birlikte olması doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Göl kenarındaki ahşap evler ise bu manzaraya farklı bir güzellik katıyor.
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