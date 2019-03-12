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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Çorum L Tipi Cezaevi'nde cinayet

Çorum L Tipi Cezaevi'nde cinayet

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Cinayet 


- Çorum L Tipi Cezaevinde bir mahkum öldürüldü. Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hasta mahkumların barındırıldığı koğuşta kalan hükümlü F.T.'nin, aynı koğuşta hükümlü olarak bulunan şüpheliler Ü.A. ve Ç.Y. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili adlı/idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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