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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Çorum güne karla uyandı vatandaşların yüzü güldü Haberi

Çorum güne karla uyandı vatandaşların yüzü güldü Haberi

kar yağışı görüntü

Hafta Sonu Tarihi Saat Kulesi Kardan Adam Kar Sürprizi Kar Yağışı 

-tarihi saat kulesinden görüntü
-temizlik işçilerinin çalışması
-parklardan çocuklardan görüntü
-bir çocuğun açıklaması
-genel detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’da etkili olan kar yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü. Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava Çorum’da yerini kar yağışına bıraktı. Güne kar sürpriziyle uyanan Çorumlular, beyaz örtünün tadını çıkardı. Kent merkezine yılın ilk karı yağmasıyla birlikte şehir ayrı bir güzelliğe bürünürken kartpostallık manzaralar da oluştu. Kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Sömestir dolayısıyla ara tatilde olan çocuklar sabah saatlerinde parklara giderek gönüllerince eğlendi. Bazı çocuklar kar topu oynarken bazıları da kardan adam yaptı. Meteorolojinin alınan verilere göre hafta sonuna kadar kar yağışı beklenirken en düşük sıcaklığın eksi 9, en yüksek sıcaklığın ise 2 derece olması tahmin ediliyor.
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