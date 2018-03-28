Çorum'daki otobüs kazasında istinat duvarı olası bir faciayı önlemiş

-Kazanın arşiv görüntüleri



( ÇORUM ) -- Tesiste bulunan istinat duvarının otobüsün tesisin bahçesine girmesini engelledi ÇORUM



- Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında olası bir facianın önüne istinat duvarı sayesinde geçildiği ortaya çıktı. Bu gece saat 02.00 Trabzon’dan İstanbul'a gittiği öğrenilen Özcan Abanoz yönetimindeki 61 S 1991 plakalı yolcu otobüsü Osmancık ilçesine 10 kilometre kala Danişment köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarında bulunan ağaçlara ardından leblebi satışı yapılan tesisin çevre duvarına çarpmıştı. Kınalıtaş mevkiinde meydana gelen kazada otobüsün çarpmanın etkisiyle ağaçlık alandaki ağaçların bazılarının kırılmasına, bazılarının da yerinden sökülmesine neden oldu. Yolcu otobüsü daha sonra yol kenarında bulunan dinlenme tesisinin istinat duvarına çarparak durabildi. Tesiste bulunan istinat duvarının otobüsün tesisin bahçesine girmesini engellediği belirtildi. (İK-BÖ)

