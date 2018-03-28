Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çorum'daki otobüs kazasında istinat duvarı olası bir faciayı önlemiş

Çorum'daki otobüs kazasında istinat duvarı olası bir faciayı önlemiş

Kaza yerinden gündüz görüntüleri

Otobüs Kazası İstinat Duvarı Dinlenme Tesisi Yolcu Otobüsü Direksiyon 

-Kazanın arşiv görüntüleri

( ÇORUM ) -- Tesiste bulunan istinat duvarının otobüsün tesisin bahçesine girmesini engelledi ÇORUM

- Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında olası bir facianın önüne istinat duvarı sayesinde geçildiği ortaya çıktı. Bu gece saat 02.00 Trabzon’dan İstanbul'a gittiği öğrenilen Özcan Abanoz yönetimindeki 61 S 1991 plakalı yolcu otobüsü Osmancık ilçesine 10 kilometre kala Danişment köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarında bulunan ağaçlara ardından leblebi satışı yapılan tesisin çevre duvarına çarpmıştı. Kınalıtaş mevkiinde meydana gelen kazada otobüsün çarpmanın etkisiyle ağaçlık alandaki ağaçların bazılarının kırılmasına, bazılarının da yerinden sökülmesine neden oldu. Yolcu otobüsü daha sonra yol kenarında bulunan dinlenme tesisinin istinat duvarına çarparak durabildi. Tesiste bulunan istinat duvarının otobüsün tesisin bahçesine girmesini engellediği belirtildi. (İK-BÖ)
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
Tekirdağ'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 ölü 17 yaralıTekirdağ'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 ölü 17 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı