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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çorum’daki kazada ölen otobüs şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Çorum’daki kazada ölen otobüs şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden görüntüler

Kabristan Trafik Kazası Cenaze Namazı Yolcu Otobüsü Otobüs Şoförü 

-Cenaze namazının kılınması
-Ağabeyinin konuşması
-Foto

( ORDU ) ORDU

- Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden otobüs şoförü İsmet Eslen, son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'dan Tokat'a giden yolcu otobüsünün, Osmancık-Kargı karayolu üzerinde park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada ölenler arasında bulunan sürücü İsmet Eslen’in (51) cenazesi memleketi Ordu’nun Ünye ilçesi Tekkiraz Mahallesi’ne getirildi.
Evli ve 2 erkek çocuk babası olan İsmet Eslen, bir hafta önce babasının vefatı dolayısıyla memleketine gelmişti. Bugün ise kendi cenazesi gelen İsmet Eslen için Tekkiraz Mahallesi Karaosmanoğlu Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Eslen’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
1 haftada iki acı Kardeşinin acısıyla yıkıldığını söyleyen ağabey İsmail Eslen, “Bundan bir hafta öncede babamı kaybettim. Ben buna nasıl dayanırım. Bir hafta içinde babamla kardeşimi kaybettim. Şimdi bir ablam ile ben kaldım. 10 yıldır zaten şehirlerarası şoförlük yapıyordu. Kazadan iki saat önce kardeşimle konuşmuştum” dedi.

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