Çorum'daki çifte cinayetin failleri Hatay'da yakalandı Haberi

- Zanlıların emniyetten çıkarılışı - Gözaltına alınan 4 zanlı Çorum'a gönderildiHATAY (AA) - Çorum'da biri kadın 2 kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili aranan 4 zanlı Hatay 'da yakalandı.Yusuf Sezgin (28) ve birlikte yaşadığı Suriye uyruklu Fatma Dibes'in (28), Çorum'un Alaca ilçesindeki evlerinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma yürüten polis ekipleri, zanlıların Hatay 'da olduğu bilgisi üzerine Emniyet Müdürlüğüyle irtibata geçti.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antakya ve Belen ilçelerinde şüphelilerin saklandığı iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Fatma Dibes'in ağabeyi G.D. (35) ile akrabaları A.İ. (22), H.A. (21). ve M.A. (34) gözaltına aldı.Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum'a gönderildi.Özhan Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Yusuf Sezgin ve birlikte yaşadığı Suriye uyruklu Fatma Dibes 9 Şubat'ta evlerinde öldürülmüş olarak bulunmuştu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım