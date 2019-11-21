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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çorum’da zincirleme trafik kazası kamerada: 2 yaralı

Çorum’da zincirleme trafik kazası kamerada: 2 yaralı

Güvenlik kamerası

İlk Müdahale Trafik Kazası Kamera Sağlık Ekipleri 

-kaza anı
-olay yerinden görüntü
-sağlık ekiplerinden görüntü
-araçlardan görüntü
-yaralılara müdahale edilmesi
-detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’un Sungurlu ilçesinde tır ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Çorum istikametine gitmekte olan 06 MIA 22, 06 KB 1178 ve 31 UL 032 plakalı otomobiller ile 34 LK 8207 plakalı tır Hitit Kavşağı’nda çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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